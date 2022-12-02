Зафиксировано 16 "прилетов": оккупанты 1 декабря массированно обстреляли Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В недавно освобожденном Херсоне продолжаются обстрелы со стороны российских оккупантов. Известно о 16 "прилетах" по городу за 1 декабря. Об этом сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, информирует УНН.
Цитата
"Вчера на протяжении вечера произошли массированные обстрелы Херсона. 14 "прилетов" было в микрорайоне Остров и два "прилета" в микрорайоне Янтарный", - указала она.
Детали
Также Луговая отметила, что в пгт Антоновка зафиксировано три "прилета" - горел один жилой дом. Пострадавших и погибших нет.
Дополнение
За 1 декабря оккупационные войска 42 раза обстреляли территорию Херсонской области – 3 человека погибли, еще 7 получили ранения.