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Окупанти знову били по Херсонщині: 3 людини загинули, ще 7 дістали поранення

Окупанти знову били по Херсонщині: 3 людини загинули, ще 7 дістали поранення

Київ • УНН

 • 705094 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. За 1 грудня окупаційні війська 42 рази обстріляли територію Херсонщини – 3 людини загинули, ще 7 отримали поранення. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.

Цитата

«Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. На жаль, через російські обстріли є жертви серед цивільного населення. Рашисти вбили 3 людей, ще 7 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - написав він в Telegram.

Деталі

За словами ОВА, ситуація в районах така:

Херсонський район

Росіяни продовжують гатити по житлових кварталах Херсона, ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Також ворог обстріляв такі населені пункти району: Понятівку, Токарівку, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Дар'ївку, Янтарне, Іванівку, Микільське, Зеленівку, Музиківку та територію поблизу Степанівки.

Бериславський район

Російські окупанти обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку.

Доповнення

За 30 листопада окупаційні війська росії 34 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, ще двоє цивільних дістали поранення. 

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