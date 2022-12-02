Оккупанты снова били по Херсонской области: 3 человека погибли, еще 7 получили ранения

Цитата

«Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. К сожалению, из-за российских обстрелов есть жертвы среди гражданского населения. Рашисты убили 3 человека, еще 7 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - написал он в Telegram.

Детали

По словам ОВА, ситуация в районах такова:

Херсонский район

Россияне продолжают бить по жилым кварталам Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Также враг обстрелял следующие населенные пункты района: Понятовку, Токаревку, Ингулец, Молодежное, Днепровское, Дарьевку, Янтарное, Ивановку, Никольское, Зеленовку, Музыковку и территорию близ Степановки.

Бериславский район

Российские оккупанты обстреляли Новоалександровку, Золотую Балку, Республиканец, Украинку, Гавриловку и Качкаровку.

Дополнение

За 30 ноября оккупационные войска россии 34 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще двое гражданских получили ранения.