Оккупанты снова били по Херсонской области: 3 человека погибли, еще 7 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За 1 декабря оккупационные войска 42 раза обстреляли территорию Херсонской области – 3 человека погибли, еще 7 получили ранения. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
Цитата
«Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. К сожалению, из-за российских обстрелов есть жертвы среди гражданского населения. Рашисты убили 3 человека, еще 7 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - написал он в Telegram.
Детали
По словам ОВА, ситуация в районах такова:
Херсонский район
Россияне продолжают бить по жилым кварталам Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Также враг обстрелял следующие населенные пункты района: Понятовку, Токаревку, Ингулец, Молодежное, Днепровское, Дарьевку, Янтарное, Ивановку, Никольское, Зеленовку, Музыковку и территорию близ Степановки.
Бериславский район
Российские оккупанты обстреляли Новоалександровку, Золотую Балку, Республиканец, Украинку, Гавриловку и Качкаровку.
Дополнение
За 30 ноября оккупационные войска россии 34 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще двое гражданских получили ранения.