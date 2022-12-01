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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32413 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Херсон: війська рф поцілили у квартиру в центрі міста - загинула жінка

Херсон: війська рф поцілили у квартиру в центрі міста - загинула жінка

Київ • УНН

 • 649544 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. За 30 листопада окупаційні війська росії 34 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, ще двоє цивільних дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та пресслужба Нацполіції, пише УНН.

Цитата

«У центрі міста у квартиру потрапив крупнокаліберний снаряд - загинула 77-річна жінка. В одному з районів міста розпочалися пожежі, палали автомобілі та квартири. Через ворожі обстріли у деяких районах міста зникло світло», - зазначає поліція.

Деталі

Янушевич підтвердив, що під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки.

За інформацією очільника ОВА, також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку. В Бериславському районі російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівка.

«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Через російські обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - додав Янушевич.

Також поліція повідомила, що перевіряє інформацію щодо вбивства російськими військовими подружжя в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Скадовського району. За наявною інформацією, злочин стався у місцевій сільській школі, в якій знаходилися окупанти.

Доповнення

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич опублікував фото наслідків ранкового обстрілу Херсонщини та як енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

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