Херсон: війська рф поцілили у квартиру в центрі міста - загинула жінка

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«У центрі міста у квартиру потрапив крупнокаліберний снаряд - загинула 77-річна жінка. В одному з районів міста розпочалися пожежі, палали автомобілі та квартири. Через ворожі обстріли у деяких районах міста зникло світло», - зазначає поліція.



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Янушевич підтвердив, що під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки.

За інформацією очільника ОВА, також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку. В Бериславському районі російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівка.

«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Через російські обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - додав Янушевич.

Також поліція повідомила, що перевіряє інформацію щодо вбивства російськими військовими подружжя в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Скадовського району. За наявною інформацією, злочин стався у місцевій сільській школі, в якій знаходилися окупанти.

Доповнення

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич опублікував фото наслідків ранкового обстрілу Херсонщини та як енергетики працюють над відновленням енергопостачання.