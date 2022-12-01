Рашисти знову лишили херсонців без світла: голова ОВА показав наслідки ранкових обстрілів

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«Ранок почався з ворожих обстрілів – через рашистів херсонці знову без світла. Енергетики відразу стали до роботи. Ці люди не зупиняються, коли летять російські снаряди. Вони борються з темрявою», – повідомив Янушевич.

Нагадаємо

1 грудня зранку через потужні ворожі обстріли у Херсоні зникла напруга в електромережах.