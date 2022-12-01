Рашисты снова оставили херсонцев без света: глава ОВА показал последствия утренних обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич опубликовал фото последствий утреннего обстрела Херсонской области и как энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Об этом информирует УНН.
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«Утро началось с вражеских обстрелов – из-за рашистов херсонцы снова без света. Энергетики сразу приступили к работе. Эти люди не останавливаются, когда летят российские снаряды. Они борются с тьмой», – сообщил Янушевич.
Напомним
1 декабря утром из-за мощных вражеских обстрелов в Херсоне исчезло напряжение в электросетях.