Рашисты снова оставили херсонцев без света: глава ОВА показал последствия утренних обстрелов

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«Утро началось с вражеских обстрелов – из-за рашистов херсонцы снова без света. Энергетики сразу приступили к работе. Эти люди не останавливаются, когда летят российские снаряды. Они борются с тьмой», – сообщил Янушевич.

Напомним

1 декабря утром из-за мощных вражеских обстрелов в Херсоне исчезло напряжение в электросетях.