У Херсоні зникла напруга в електромережах через ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Через потужні ворожі обстріли у Херсоні зникла напруга в електромережах. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.
Цитата
"У Херсоні зникла напруга у електромережах‼️ Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. «Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми" - написав Янушевич.
Доповнення
30 листопада повідомлялося, що у Херсоні по мікрорайонах електропостачання відновили від 10% до 80%.
Також повідомлялося, що у Херсоні відновлюють централізоване водопостачання, нині воду подають зі зниженим тиском, а де її ще немає - питну воду розвозять.