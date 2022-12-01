У Херсоні зникла напруга в електромережах через ворожі обстріли

Цитата

"У Херсоні зникла напруга у електромережах‼️ Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. «Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми" - написав Янушевич.

Доповнення

30 листопада повідомлялося, що у Херсоні по мікрорайонах електропостачання відновили від 10% до 80%.

Також повідомлялося, що у Херсоні відновлюють централізоване водопостачання, нині воду подають зі зниженим тиском, а де її ще немає - питну воду розвозять.