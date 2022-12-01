В Херсоне исчезло напряжение в электросетях из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Из-за мощных вражеских обстрелов в Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пишет УНН.
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"В Херсоне исчезло напряжение в электросетях‼️ Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. «Херсоноблэнерго» уже работает над устранением проблемы" - написал Янушевич.
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30 ноября сообщалось, что в Херсоне по микрорайонам электроснабжения возобновили от 10% до 80%.
Также сообщалось, что в Херсоне восстанавливают централизованное водоснабжение, сейчас воду подают с пониженным давлением, а где ее еще нет - питьевую воду развозят.