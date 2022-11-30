У Херсоні відновлюють централізоване водопостачання

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"Херсон. Через подачу напруги до насосних станцій в оселях херсонців починає з’являтися централізоване водопостачання. Нині воду подають зі зниженим тиском", - написав Янушевич у Telegram.

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"Поступово збільшується кількість мешканців з водою, яку надає Херсонський водоканал завдяки відновленню електропостачання міста", - додали у міськраді у Telegram.

За даними мерії, вводяться в дію артсвердловини на Житлоселищі, в Центрі, на ХБК. "Поки що знеструмлена НСВ-2 та не у всіх багатоквартирних будинках є вода на верхніх поверхах (не всі підкачки з напругою). Роботи тривають", - додали у міськраді.

Також вказано, що сьогодні ліквідували аварію в Кіндійці, ремонтують ділянки водопроводу на Житлоселищі та Шуменському. Усунули 4 засмічення каналізації. Виконується ремонт каналізаційного колектора на Забалці.

"Розвозиться питна вода по районах, де існує її нестача", - зауважили у мерії.

Доповнення

26 листопада у Херсон подали електроенергію.