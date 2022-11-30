В Херсоне возобновляют централизованное водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Херсоне восстанавливают централизованное водоснабжение, сейчас подают воду с пониженным давлением, а где ее еще нет - питьевую воду развозят. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и Херсонский горсовет, пишет УНН.
Цитата
"Херсон. Из-за подачи напряжения на насосные станции в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. Сейчас воду подают с пониженным давлением", - написал Янушевич в Telegram.
Детали
"Постепенно увеличивается количество жителей с водой, предоставляемой Херсонским водоканалом благодаря восстановлению электроснабжения города", - добавили в горсовете в Telegram.
По данным мэрии, вводятся в действие артскважины на Жилпоселке, в Центре, на ХБК. "Пока обесточена НСВ-2 и не во всех многоквартирных домах есть вода на верхних этажах (не все подкачки с напряжением). Работы продолжаются", - добавили в горсовете.
Также указано, что сегодня ликвидировали аварию в Киндейке, ремонтируют участки водопровода на Жилпоселке и Шуменском. Устранили 4 засора канализации. Выполняется ремонт канализационного коллектора на Забалке.
"Развозится питьевая вода по районам, где существует ее нехватка", - отметили в мэрии.
Дополнение
26 ноября в Херсон подали электроэнергию.