Херсон: войска рф попали в квартиру в центре города - погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. За 30 ноября оккупационные войска россии 34 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще двое гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.
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«В центре города в квартиру попал крупнокалиберный снаряд – погибла 77-летняя женщина. В одном из районов города начались пожары, горели автомобили и квартиры. Из-за вражеских обстрелов в некоторых районах города исчез свет», - отмечает полиция.
Детали
Янушевич подтвердил, что под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, из-за попадания снарядов разрушены частные и многоквартирные дома.
По информации главы ОВА, также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку. В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.
«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - добавил Янушевич.
Также полиция сообщила, что проверяет информацию по убийству российскими военными супругов в одном из временно оккупированных населенных пунктов Скадовского района. По имеющейся информации, преступление произошло в местной сельской школе, в которой находились оккупанты.
Дополнение
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич опубликовал фото последствий утреннего обстрела Херсонской области и как энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.