Зафіксовано 16 "прильотів": окупанти 1 грудня масовано обстріляли Херсон

Цитата



"Вчора впродовж вечора відбулися масовані обстріли Херсона. 14 "прильотів" було в мікрорайоні Острів і два "прильоти" в мікрорайоні Янтарний", - вказала вона.



Деталі



Також Лугова наголосила, що в смт Антонівка зафіксовано три "прильоти" - горів один житловий будинок. Постраждалих та загиблих немає.

Доповнення

За 1 грудня окупаційні війська 42 рази обстріляли територію Херсонщини – 3 людини загинули, ще 7 отримали поранення.