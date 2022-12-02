Зафіксовано 16 "прильотів": окупанти 1 грудня масовано обстріляли Херсон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У нещодавно звільненому Херсоні продовжуються обстріли з боку російських окупантів. Відомо про 16 "прильотів" по місту за 1 грудня. Про це повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, інформує УНН.
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"Вчора впродовж вечора відбулися масовані обстріли Херсона. 14 "прильотів" було в мікрорайоні Острів і два "прильоти" в мікрорайоні Янтарний", - вказала вона.
Деталі
Також Лугова наголосила, що в смт Антонівка зафіксовано три "прильоти" - горів один житловий будинок. Постраждалих та загиблих немає.
Доповнення
За 1 грудня окупаційні війська 42 рази обстріляли територію Херсонщини – 3 людини загинули, ще 7 отримали поранення.