Зафиксировано движение вражеских дронов над Украиной: какие области находятся под угрозой
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ фиксируют движение ударных БпЛА с северного и южного направлений над несколькими областями Украины. Дроны замечены над Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областями.
Зафиксировано движение ударных БпЛА в разных регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Враг атакует как с северного, так и с южного направлений.
На севере страны зафиксировано движение ударных дронов в сторону Черниговской, Киевской и Полтавской областей. В частности, один из роев зафиксирован на севере Сумщины, он движется в сторону Черниговской области. Другие группы дронов пролетают над южными районами Сумщины и продвигаются в направлении Полтавской области.
На юге страны вражеские БпЛА замечены в небе над Днепропетровской и Кировоградской областями. Часть дронов движется преимущественно в западном направлении, а некоторые курсируют в сторону северных регионов.
Жителей областей, над которыми зафиксирован пролет дронов, призывают не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях.
Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС19.02.25, 03:01 • 108354 просмотра