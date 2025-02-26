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Зафіксований рух ворожих дронів над Україною: які області перебувають під загрозою

Зафіксований рух ворожих дронів над Україною: які області перебувають під загрозою

Київ  •  УНН

 • 31502 перегляди

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Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ударних БпЛА з північного та південного напрямків над кількома областями України. Дрони помічені над Чернігівською, Київською, Полтавською, Дніпропетровською та Кіровоградською областями.

Зафіксовано рух ударних БпЛА в різних регіонах України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Ворог атакує як з північного, так і з південного напрямків. 

На півночі країни зафіксовано рух ударних дронів у бік Чернігівщини, Київщини та Полтавщини. Зокрема, один із роїв зафіксовано на півночі Сумщини, він рухається в бік Чернігівської області. Інші групи дронів пролітають над південними районами Сумщини та просуваються в напрямку Полтавської області. 

На півдні країни ворожі БпЛА помічені в небі над Дніпропетровською та Кіровоградською областями. Частина дронів рухається переважно в західному напрямку, а деякі курсують у бік північних регіонів. 

Мешканців областей, над якими зафіксовано проліт дронів, закликають не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях.

Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС19.02.25, 03:01 • 108445 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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