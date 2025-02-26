Зафіксований рух ворожих дронів над Україною: які області перебувають під загрозою
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ударних БпЛА з північного та південного напрямків над кількома областями України. Дрони помічені над Чернігівською, Київською, Полтавською, Дніпропетровською та Кіровоградською областями.
Зафіксовано рух ударних БпЛА в різних регіонах України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Ворог атакує як з північного, так і з південного напрямків.
На півночі країни зафіксовано рух ударних дронів у бік Чернігівщини, Київщини та Полтавщини. Зокрема, один із роїв зафіксовано на півночі Сумщини, він рухається в бік Чернігівської області. Інші групи дронів пролітають над південними районами Сумщини та просуваються в напрямку Полтавської області.
На півдні країни ворожі БпЛА помічені в небі над Дніпропетровською та Кіровоградською областями. Частина дронів рухається переважно в західному напрямку, а деякі курсують у бік північних регіонів.
Мешканців областей, над якими зафіксовано проліт дронів, закликають не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях.
Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС19.02.25, 03:01 • 108445 переглядiв