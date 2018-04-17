Задушил детей, чтобы отомстить: в Одессе убийца получил пожизненное

"... Киевский районный суд г. Одессы вынес приговор в отношении обвиняемого в убийстве двух малолетних детей. Рассмотрев дело, коллегия судей вынесла приговор, которым осудил мужчину к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, что трагедия произошла 27 июня 2017года в 10:00 утра. Обвиняемый проживал вместе с женой и ее малолетними детьми: 10-летним мальчиком и 4-летней девочкой. Мужчина в очередной раз поссорился с женой из-за своего злоупотребления спиртными напитками. Воспользовавшись тем, что женщина находилась на работе, мужчина решил ей отомстить и задушил обоих детей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области.

Как сообщалось, власти США предъявили обвинения в убийстве мужчине. По версии полиции, он умертвил пятерых своих детей, а потом закопал их тела в другом штате.