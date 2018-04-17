Задушив дітей, аби помститись: в Одесі убивця отримав довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Одесі до довічного позбавлення волі за вбивство довох дітей засуджено чоловіка. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“...Київський районний суд м. Одеси виніс вирок стосовно обвинуваченого у вбивстві двох малолітніх дітей. Розглянувши справу, колегія суддів винесла вирок, яким засудила чоловіка до довічного позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що трагедія сталася 27 червня 2017 року о 10 годині ранку. Обвинувачений проживав разом з дружиною та її малолітніми дітьми: 10-річним хлопчиком та 4-річною дівчинкою. Чоловік вкотре посварився з дружиною через своє зловживання спиртними напоями. Скориставшись тим, що жінка знаходилася на роботі, чоловік вирішив їй помститися і задушив обох дітей.
Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до Апеляційного суду Одеської області.
Як повідомлялося, влада США пред’явила звинувачення у вбивстві чоловіку. За версією поліції, він умертвив п’ятьох своїх дітей, а потім закопав їх тіла в іншому штаті.