Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
Киев • УНН
ГУР сообщает о попытках путина привлечь беларусь к прямой агрессии против Украины. По словам Зеленского, рф готовит 15 дивизий для усиления белорусского направления в 2024 году.
Задача российского диктатора владимира путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины. Серьезного изменения ситуации пока нет. Об этом журналисту УНН сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Стратегически понятно, что задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины и здесь новостей нет. Говорить о серьезном изменении ситуации пока не придется. Но это потенциальная сфера, которую нужно постоянно мониторить и не просто мониторить, но и готовиться", - заявил Юсов.
Дополнение
14 февраля Президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении. Это может быть 100-150 тыс. человек.