Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Задача российского диктатора владимира путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины. Серьезного изменения ситуации пока нет. Об этом журналисту УНН сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Стратегически понятно, что задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины и здесь новостей нет. Говорить о серьезном изменении ситуации пока не придется. Но это потенциальная сфера, которую нужно постоянно мониторить и не просто мониторить, но и готовиться", - заявил Юсов.

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14 февраля Президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении. Это может быть 100-150 тыс. человек.