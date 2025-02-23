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15 березня, 19:03 • 127482 перегляди

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15 березня, 13:08 • 140692 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118437 перегляди

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Завдання путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України - ГУР

Завдання путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України - ГУР

Київ • УНН

 • 85714 перегляди

ГУР повідомляє про спроби путіна залучити білорусь до прямої агресії проти України. За словами Зеленського, рф готує 15 дивізій для посилення білоруського напрямку у 2024 році.

Завдання російського диктатора володимира путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України. Серйозної зміни ситуації наразі немає. Про це журналісту УНН сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Стратегічно зрозуміло, що завдання путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України й тут новин немає. Говорити про серйозну зміну ситуації наразі не доведеться. Але це потенційна сфера, яку потрібно постійно моніторити й не просто моніторити, але й готуватися", - заявив Юсов.

Доповнення

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку. Це може бути 100-150 тис. людей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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