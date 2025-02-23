Завдання путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України - ГУР

Завдання російського диктатора володимира путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України. Серйозної зміни ситуації наразі немає. Про це журналісту УНН сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Стратегічно зрозуміло, що завдання путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України й тут новин немає. Говорити про серйозну зміну ситуації наразі не доведеться. Але це потенційна сфера, яку потрібно постійно моніторити й не просто моніторити, але й готуватися", - заявив Юсов.

Доповнення

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку. Це може бути 100-150 тис. людей.