Зачем лукашенко российский "орешник" в беларуси? В ISW дали разъяснения

российские власти продолжают свои стратегические усилия по де-факто аннексии беларуси и дальнейшему расширению российского военного присутствия в беларуси как Союзного государства. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Президент россии владимир путин и президент беларуси александр лукашенко на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности. лукашенко публично призвал путина разместить в беларуси баллистические ракеты "орешник". Президент беларуси выдвинул условие, что белорусское военно-политическое руководство определит цели "орешника", если ракета когда-нибудь запустится с территории беларуси. По такой просьбе путин заявил, что до середины 2025 года россия может разместить в беларуси комплексы "орешник" на основании нового союзного договора о гарантиях безопасности и по мере наращивания россией производства баллистических ракет "орешник". Также, как отметил президент россии, новый договор о безопасности позволяет россии и беларуси использовать "все имеющиеся силы и средства" в рамках обязательств россии и беларуси по взаимной обороне.

Согласно договору, страны должны обеспечить безопасность границ Союзного государства. Также, новый документ предусматривает возможность использования российского тактического ядерного оружия, размещенного в беларуси, в случае агрессии против беларуси.

"Соглашение было подписано после публикации обновленной ядерной доктрины россии 19 ноября, которая официально поставила Беларусь под ядерный зонтик России и является согласованной с действующими договорными обязательствами россии с беларусью. Развертывание баллистических ракет "Орешник" в беларуси еще больше увеличит военный след россии в беларуси и продвинет давние стратегические усилия кремля по размыванию суверенитета Беларуси и фактической аннексии беларуси через рамки Союзного государства", — говорится в отчете.

Стоит отметить, что кроме этого соглашения, россия и беларусь подписали еще 10 союзных документов. Среди них есть концепция безопасности Союзного государства, Указ о единых правилах в сфере защиты прав потребителей, Указ о совместных мерах по борьбе с контрабандой, соглашение о формировании единой электроэнергетической сети рынка, постановление об отмене роуминга мобильных устройств, постановление о праздничном мероприятии к 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Впрочем, президент беларуси, вероятно, пытается все же сохранить суверенитет своего государства против Москвы. лукашенко выступает за то, чтобы держать под контролем российское оружие, размещенное на территории беларуси. Однако, попытка лукашенко исторически терпела неудачу.

Долгое время лукашенко пытался конкурировать с Кремлем, чтобы определить, сможет ли беларусь установить контроль над российскими военными активами, такими как передовые системы противовоздушной обороны С-400. По словам, государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александра вольфовича, только лукашенко может издать приказ о применении российского тактического ядерного оружия, размещенного в их стране. А сам президент беларуси отметил, что российские военные будут продолжать использовать систему "Орешник" в беларуси. То есть это означает сохранение контроля Москвы над любыми баллистическими ракетами "орешник", размещенными в Беларуси.

В ISW отмечают, что размещение "орешника" в беларуси не увеличивает риски ударов баллистическими ракетами по Украине и странам НАТО, несмотря на то, как в Кремле говорят о ядерном оружии.

Российские войска регулярно обстреливают Украину баллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами Х-101, которые могут нести ядерное оружие.

Напомним

На границе с россией фиксируется 100-150 обстрелов ежесуточно, больше всего на Сумщине. На Белорусском направлении ситуация контролируемая, перемещений войск не наблюдается.