Зачем лукашенко российский "орешник" в беларуси? В ISW дали разъяснения

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 111002 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 119502 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 145821 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 130083 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 126998 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 128319 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 123510 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116657 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104135 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108930 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

 • 31643 просмотра
Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

 • 62959 просмотра
В Запорожской области объявлен День траура

В Запорожской области объявлен День траура

 • 28375 просмотра
Генштаб обновил данные по потерям террористов: уничтожено 1300 оккупантов

Генштаб обновил данные по потерям террористов: уничтожено 1300 оккупантов

 • 25026 просмотра
В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

 • 18165 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 111002 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 145821 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 118587 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 181811 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 173581 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 6632 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 60541 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 62629 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 72886 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 102619 просмотра
Актуальное
Зачем лукашенко российский "орешник" в беларуси? В ISW дали разъяснения

Зачем лукашенко российский "орешник" в беларуси? В ISW дали разъяснения

Киев  •  УНН

 • 8656 просмотра

Read in English

путин и лукашенко подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности, позволяющий разместить в беларуси баллистические ракеты "орешник". Договор также предусматривает использование тактического ядерного оружия в случае агрессии.

российские власти продолжают свои стратегические усилия по де-факто аннексии беларуси и дальнейшему расширению российского военного присутствия в беларуси как Союзного государства. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Президент россии владимир путин и президент беларуси александр лукашенко на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности. лукашенко публично призвал путина разместить в беларуси баллистические ракеты "орешник". Президент беларуси выдвинул условие, что белорусское военно-политическое руководство определит цели "орешника", если ракета когда-нибудь запустится с территории беларуси. По такой просьбе путин заявил, что до середины 2025 года россия может разместить в беларуси комплексы "орешник" на основании нового союзного договора о гарантиях безопасности и по мере наращивания россией производства баллистических ракет "орешник". Также, как отметил президент россии, новый договор о безопасности позволяет россии и беларуси использовать "все имеющиеся силы и средства" в рамках обязательств россии и беларуси по взаимной обороне.

Согласно договору, страны должны обеспечить безопасность границ Союзного государства. Также, новый документ предусматривает возможность использования российского тактического ядерного оружия, размещенного в беларуси, в случае агрессии против беларуси. 

"Соглашение было подписано после публикации обновленной ядерной доктрины россии 19 ноября, которая официально поставила Беларусь под ядерный зонтик России и является согласованной с действующими договорными обязательствами россии с беларусью. Развертывание баллистических ракет "Орешник" в беларуси еще больше увеличит военный след россии в беларуси и продвинет давние стратегические усилия кремля по размыванию суверенитета Беларуси и фактической аннексии беларуси через рамки Союзного государства", — говорится в отчете.

Стоит отметить, что кроме этого соглашения, россия и беларусь подписали еще 10 союзных документов. Среди них есть концепция безопасности Союзного государства, Указ о единых правилах в сфере защиты прав потребителей, Указ о совместных мерах по борьбе с контрабандой, соглашение о формировании единой электроэнергетической сети рынка, постановление об отмене роуминга мобильных устройств, постановление о праздничном мероприятии к 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Впрочем, президент беларуси, вероятно, пытается все же сохранить суверенитет своего государства против Москвы. лукашенко выступает за то, чтобы держать под контролем российское оружие, размещенное на территории беларуси. Однако, попытка лукашенко исторически терпела неудачу. 

Долгое время лукашенко пытался конкурировать с Кремлем, чтобы определить, сможет ли беларусь установить контроль над российскими военными активами, такими как передовые системы противовоздушной обороны С-400. По словам, государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александра вольфовича, только лукашенко может издать приказ о применении российского тактического ядерного оружия, размещенного в их стране. А сам президент беларуси отметил, что российские военные будут продолжать использовать систему "Орешник" в беларуси. То есть это означает сохранение  контроля Москвы над любыми баллистическими ракетами "орешник", размещенными в Беларуси.

В ISW отмечают, что размещение "орешника" в беларуси не увеличивает риски ударов баллистическими ракетами по Украине и странам НАТО, несмотря на то, как в Кремле говорят о ядерном оружии.

Российские войска регулярно обстреливают Украину баллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами Х-101, которые могут нести ядерное оружие.

Напомним 

На границе с россией фиксируется 100-150 обстрелов ежесуточно, больше всего на Сумщине. На Белорусском направлении ситуация контролируемая, перемещений войск не наблюдается.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
natoNATO
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
9k720-iskander9К720 Искандер
ukrainaУкраина