Застройщики ожидают роста спроса на недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В I квартале 2017 года застройщики ожидают роста спроса на недвижимость. Таки результаты изучения ожиданий строительных предприятий, опубликованные Государственной службой статистики, сообщает УНН.
В I квартале 2017 г. индикатор деловой уверенности в строительстве повысился по сравнению с IV кварталом 2016г. на 3 п.п. и составляет (-27%).
По результатам обследования строительных предприятий выявлены следующие ожидания респондентов относительно состояния их деловой активности на I квартал 2017г. по сравнению с предыдущим кварталом: Рост цен на работы, выполняемые строительными предприятиями.
Усиление влияния такого сдерживающего строительную деятельность фактора, как неблагоприятные погодные условия, и одновременное снижение влияния таких факторов, как финансовые ограничения и недостаточный спрос.
Также строители отмечают обеспеченность заказами на строительные работы, как и в IV квартал 2016г., - в среднем на 4 месяца.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК" Киевгорстрой "ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.