Забудовники очікують зростання попиту на нерухомість
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У І кварталі 2017 року забудовники очікують зростання попиту на нерухомість. Таки результати вивчення очікувань будівельних підприємств, опубліковані Державною службою статистики, повідомляє УНН.
У I кварталі 2017р. індикатор ділової впевненості у будівництві підвищився, порівняно з ІV кварталом 2016р. на 3 в.п. і становить (-27%).
За результатами обстеження будівельних підприємств виявлено такі очікування респондентів щодо стану їхньої ділової активності на І квартал 2017р. порівняно з попереднім кварталом: Зростання цін на роботи, що виконуються будівельними підприємствами.
Посилення впливу такого стримуючого будівельну діяльність фактора, як несприятливі погодні умови, та одночасне зниження впливу таких чинників, як фінансові обмеження та недостатній попит.
Також будівельники відзначають забезпеченість замовленнями на будівельні роботи, як і в ІV кварталі 2016р., – у середньому на 4 місяці.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.