Застройщик показал, как происходит строительство ЖК "Mirax"

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 56540 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 105808 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139266 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143625 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137850 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 173179 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116212 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113647 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110314 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132495 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Застройщик показал, как происходит строительство ЖК "Mirax"

Застройщик показал, как происходит строительство ЖК "Mirax"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Шевченковском районе Киева по ул. Глыбочицкой, 43 продолжаются работы по возведению современного многофункционального комплекса "Mirax". Застройщик ХК "Киевгорстрой" показал на каком этапе строительство, передает УНН.

По состоянию на декабрь в доме 1, секция А, выполняют работы по устройству фасада, монтажу окон, обустройство кровли. В доме 1, секция Б, выполняют работы по устройству свайного поля, осталось 5 свай. Начаты работы по обустройству иглофильтров для системы понижение грунтовых вод.

Дом 2, секция А — выполняют работы по устройству вентилируемого фасада, раскатки труб систем холодного водоснабжения и отопления. Завершаются работы по монтажу металлопластиковых окон. Дом 2, секция Б — выполняется работа по монтажу башенного крана, после чего будет продолжена работа по обустройству монолита. Сейчас выполняют работы по устройству кирпичных стен. Выполняют подготовительные работы для устройства систем водопонижения.

В доме 3, секция А, выполняют монолитные работы по устройству вертикальных элементов 3-го этажа. В доме 3, секция Б, выполняют работы по монтажу игол системы понижение грунтовых вод. В доме 3, секция В, выполняют работы по устройству свайного поля.

В доме 4, секции А и Б, выполнены работы по обустройству гидроизоляции оголовок свай и общей горизонтальной гидроизоляции. Приступили к армирования ростверка секций. В доме 4, секция В, выполняют работы по устройству плиты перекрытия над 11-м этажом и обустройства кирпичных стен с 1-го по 7-й этажи.

Вставка №3 — монтируют стенд для проведения испытания свай.

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