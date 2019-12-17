Застройщик показал, как происходит строительство ЖК "Mirax"

По состоянию на декабрь в доме 1, секция А, выполняют работы по устройству фасада, монтажу окон, обустройство кровли. В доме 1, секция Б, выполняют работы по устройству свайного поля, осталось 5 свай. Начаты работы по обустройству иглофильтров для системы понижение грунтовых вод.

Дом 2, секция А — выполняют работы по устройству вентилируемого фасада, раскатки труб систем холодного водоснабжения и отопления. Завершаются работы по монтажу металлопластиковых окон. Дом 2, секция Б — выполняется работа по монтажу башенного крана, после чего будет продолжена работа по обустройству монолита. Сейчас выполняют работы по устройству кирпичных стен. Выполняют подготовительные работы для устройства систем водопонижения.

В доме 3, секция А, выполняют монолитные работы по устройству вертикальных элементов 3-го этажа. В доме 3, секция Б, выполняют работы по монтажу игол системы понижение грунтовых вод. В доме 3, секция В, выполняют работы по устройству свайного поля.

В доме 4, секции А и Б, выполнены работы по обустройству гидроизоляции оголовок свай и общей горизонтальной гидроизоляции. Приступили к армирования ростверка секций. В доме 4, секция В, выполняют работы по устройству плиты перекрытия над 11-м этажом и обустройства кирпичных стен с 1-го по 7-й этажи.

Вставка №3 — монтируют стенд для проведения испытания свай.