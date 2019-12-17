Забудовник показав, як відбувається зведення ЖК “Mirax”

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Станом на грудень у будинку 1, секція А, виконують роботи з облаштування фасаду, монтажу вікон, облаштування покрівлі.

У будинку 1, секція Б, виконують роботи з облаштування пальового поля, залишилося 5 паль. Розпочато роботи по облаштуванню іглофільтрів для системи пониження ґрунтових вод.

Будинок 2, секція А — виконують роботи з облаштування вентильованого фасаду, розкатки труб систем холодного водопостачання й опалення. Завершуються роботи по монтажу металопластикових вікон. Будинок 2, секція Б — виконується робота по монтажу баштового крана, після чого буде продовжена робота з облаштування моноліту. Наразі виконують роботи з облаштування цегляних стін. Виконують підготовчі роботи для влаштування систем водопониження.

У будинку 3, секція А, виконують монолітні роботи по облаштуванню вертикальних елементів 3-го поверху. У будинку3, секція Б, виконують роботи по монтажу ігол системи пониження ґрунтових вод. У будинку 3, секція В, виконують роботи з облаштування пальового поля.

У будинку 4, секції А і Б, виконані роботи по облаштуванню гідроізоляції оголовок паль і загальної горизонтальної гідроізоляції. Приступили до армування ростверка секцій. У будинку 4, секція В, виконують роботи з облаштування плити перекриття над 11-м поверхом й облаштування цегляних стін з 1-го по 7-й поверхи.

Вставка № 3 — монтують стенд для проведення випробування паль.

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