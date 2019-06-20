Застройщик показал, что происходит на стройплощадке ЖХ Каховская

В компании сообщили, что многосекционный дом №5 готовят к вводу в эксплуатацию. Закончено внешнюю и внутреннюю кладку. Проводят электрические, сантехнические работы, работы по внутренней отделке.

В доме №4 проводятся монолитные работы на уровне 26 этажа. Выполняется внешняя и внутренняя кладка. Прокладывают внутренние электрические сети, выполняют сантехнические работы.

Также выполняются работы по укладке внешних инженерных сетей. Выполнено асфальтобетонное покрытие в среднем слое на улице Каховская. Смонтировано трансформаторную подстанцию.