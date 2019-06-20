Застройщик показал, что происходит на стройплощадке ЖХ Каховская
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Работы по возведению нового жилого комплекса по ул Каховской в Днепровском районе Киева продолжаются. Холдинговая компания “Киевгорстрой” показала, как происходят работы, передает УНН.
В компании сообщили, что многосекционный дом №5 готовят к вводу в эксплуатацию. Закончено внешнюю и внутреннюю кладку. Проводят электрические, сантехнические работы, работы по внутренней отделке.
В доме №4 проводятся монолитные работы на уровне 26 этажа. Выполняется внешняя и внутренняя кладка. Прокладывают внутренние электрические сети, выполняют сантехнические работы.
Также выполняются работы по укладке внешних инженерных сетей. Выполнено асфальтобетонное покрытие в среднем слое на улице Каховская. Смонтировано трансформаторную подстанцию.