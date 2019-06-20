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Забудовник показав, що відбувається на будмайданчику ЖХ Каховська

Київ • УНН

 • 9479 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Роботи по зведенню нового житлового комплексу по вул Каховській у Дніпровському районі Києва тривають. Холдингова компанія “Київміськбуд” показала, як відбуваються роботи, передає УНН.

Забудовник показав, що відбувається на будмайданчику ЖХ Каховська

У компанії повідомили, що багатосекційний будинок №5 готують до вводу в експлуатацію. Закінчено зовнішню та внутрішню кладку. Проводять електричні, сантехнічні роботи, роботи з внутрішнього опорядження.

У будинку №4 проводяться монолітні роботи на рівні 26 поверху. Виконується зовнішня та внутрішня кладка. Прокладають внутрішні електричні мережі, виконують сантехнічні роботи.

Також виконуються роботи по укладанню зовнішніх інженерних мереж. Виконано асфальтобетонне покриття в середньому шарі на вулиці Каховська. Змонтовано трансформаторну підстанцію.

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