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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 9790 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 99879 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115360 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136066 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142469 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180079 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156301 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Застройщик: один строитель дает работу 5 - 7 смежникам

Застройщик: один строитель дает работу 5 - 7 смежникам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Развитие строительной отрасли является основой стремительного экономического роста, ведь один строитель дает работу 5 -7 работникам смежных отраслей. Об этом рассказал глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, пишет УНН.

Более четверти миллиона украинский работают сегодня в строительстве. Такие данные 22 июня обнародовала Государственная служба статистики Украины. По ее подсчетам в строительной отрасли Украины работает 256 200 граждан. Подавляющее большинство строителей трудоустроены на малых предприятиях — 147 800 граждан, что составляет 57,7% общего количества занятых в строительной отрасли работников. Причем из них 24,2%, то есть 62,1 тысячи граждан трудоустроены в микропредприятиях.

В противоположность этому, крупные предприятия официально трудоустроили у себя только 1,8% работников строительной отрасли, то есть 4,6 тысяч граждан.

На средних предприятиях официально работают 103 800 человек, что составляет 40,5% всех занятых в строительной отрасли работников.

“Один строитель дает работу 5-7 смежникам. А в целом оборот отрасли составляет около 13% мирового ВВП. Это еще раз доказывает, что украинское строительство нужно развивать. Преференции, земля, достойные зарплаты для строителей — все это может стать основой стремительного развития экономики всей страны! А дальше, по принципу маховика инвестиции, новые рабочие места, стабильность бюджета, рост благосостояния населения”, — отметил Игорь Кушнир и добавил, что потенциал у отрасли огромен, было бы желание.

Украинские Национальные Новости

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