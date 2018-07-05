Застройщик: один строитель дает работу 5 - 7 смежникам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Развитие строительной отрасли является основой стремительного экономического роста, ведь один строитель дает работу 5 -7 работникам смежных отраслей. Об этом рассказал глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, пишет УНН.
Более четверти миллиона украинский работают сегодня в строительстве. Такие данные 22 июня обнародовала Государственная служба статистики Украины. По ее подсчетам в строительной отрасли Украины работает 256 200 граждан. Подавляющее большинство строителей трудоустроены на малых предприятиях — 147 800 граждан, что составляет 57,7% общего количества занятых в строительной отрасли работников. Причем из них 24,2%, то есть 62,1 тысячи граждан трудоустроены в микропредприятиях.
В противоположность этому, крупные предприятия официально трудоустроили у себя только 1,8% работников строительной отрасли, то есть 4,6 тысяч граждан.
На средних предприятиях официально работают 103 800 человек, что составляет 40,5% всех занятых в строительной отрасли работников.
“Один строитель дает работу 5-7 смежникам. А в целом оборот отрасли составляет около 13% мирового ВВП. Это еще раз доказывает, что украинское строительство нужно развивать. Преференции, земля, достойные зарплаты для строителей — все это может стать основой стремительного развития экономики всей страны! А дальше, по принципу маховика инвестиции, новые рабочие места, стабильность бюджета, рост благосостояния населения”, — отметил Игорь Кушнир и добавил, что потенциал у отрасли огромен, было бы желание.