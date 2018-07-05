Забудовник: один будівельник дає роботу 5 – 7 суміжникам

Понад чверть мільйона українців працюють сьогодні у будівництві. Такі дані 22 червня оприлюднила Державна служба статистики України. За її підрахунками у будівельній галузі України працює 256,2 тисяч громадян. Переважна більшість будівельників працевлаштована на малих підприємствах — 147,8 тисяч громадян, що складає 57,7% загальної кількості зайнятих у будівельній галузі працівників. Причому з них 24,2%, тобто 62,1 тисячі громадян працевлаштовані у мікропідприємствах.

На противагу цьому, великі підприємства офіційно працевлаштували у себе лише 1,8% працівників будівельної галузі, тобто 4,6 тисяч громадян.

На середніх підприємствах офіційно працюють 103,8 тисяч осіб, що складає 40,5% усіх зайнятих у будівельній галузі працівників.

“Один будівельник дає роботу 5-7 суміжникам. А в цілому оборот галузі становить близько 13% світового ВВП. Це ще раз доводить, що українське будівництво потрібно розвивати. Преференції, земля, гідні зарплати для будівельників — все це може стати основою стрімкого розвитку економіки всієї країни! А далі, за принципом маховика: інвестиції, нові робочі місця, стабільність бюджету, зростання добробуту населення”, — зазначив Ігор Кушнір і додав, що потенціал у галузі величезний, було б бажання.