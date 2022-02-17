Загрязненный воздух, курение и алкоголь: специалисты рассказали, что провоцирует рак полости рта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Загрязненный воздух может спровоцировать рак полости рта. Об этом заявили ученые университета Чжуншань, передает УНН со ссылкой на Science Daily.
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Детали
С целью определить, играет ли загрязненный воздух решающую роль в развитии онкологических заболеваний ротовой полости, исследователи провели анализ национальной базы данных по вопросам рака, страхования, здоровья и качества воздуха.
По итогу ученые сделали вывод, что загрязненный воздух способствует развитию такого опасного заболевания, как рак горла. Исследователи утверждают, что в загрязненном воздухе присутствуют частицы PM2.5, либо разнообразные аэрозоли. Именно они и провоцируют развитие онкологического заболевания.
По мнению клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Максима Ермакова, рак ротовой полости провоцирует курение, алкоголь и несоблюдение гигиены.
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“Проблема профилактики онкологических заболеваний в том, что для подавляющего большинства нозологий нет какой-то одной причины, устранив которую можно не бояться заболеть. И рак ротовой полости — не исключение. Однако есть серия факторов, о которых достоверно известно, что они повышают вероятность возникновения заболевания. С раком ротовой полости ассоциируют, в первую очередь, курение (чем больше стаж курения, тем выше риск заболеть раком языка), жевание табака, злоупотребление алкоголем, несоблюдение гигиены ротовой полости, частый травматизм слизистой зубами или протезами”, — объяснил врач.
Максим Ермаков подчеркнул, что лучший метод профилактики рака полости рта — это периодический осмотр своего рта и глотки.
“Ранки, язвочки, изменение цвета, опухоли и т.п. — повод показаться врачу. Помните: чем раньше диагностировано заболевание, тем выше шанс успешного лечения”, — резюмировал клинический онколог.
Ранее, врачи LISOD рассказали о симптомах, которые могут свидетельствовать о злокачественной опухоли глаза и объяснили, можно ли вылечить рак 4й стадии.