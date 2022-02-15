Які симптоми можуть свідчити про злоякісну пухлину ока - думка лікаря

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 65378 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 116134 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 120424 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 147856 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 153364 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 126612 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 141109 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169288 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180581 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216068 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 244462 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 331091 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 94645 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 71993 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 96396 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 331045 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 244427 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 320451 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 437376 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 686931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 32047 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 96396 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 107795 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144533 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168896 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Які симптоми можуть свідчити про злоякісну пухлину ока - думка лікаря

Які симптоми можуть свідчити про злоякісну пухлину ока - думка лікаря

Київ • УНН

 • 92666 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Злоякісна пухлина ока - це комплексне захворювання, яке може включати в себе різні види раку. Рак, який починається в оці, називається первинною злоякісною пухлиною ока, але іноді він може поширитися на око з іншої частини тіла. Це називається вже вторинною злоякісною пухлиною, повідомляє УНН з посиланням на Cancer Research UK.

За словами лікаря Лікарні ізраїльської онкології LISOD, злоякісну пухлину ока можна діагностувати тільки під час перевірки у окуліста, тому при перших же симптомах пацієнту слід звернутися до лікаря і не затягувати процес діагностики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Де в Україні найчастіше хворіють на рак

Цитата

“На жаль, цей тип раку діагностується тільки під час перевірки зору. Тому, слід своєчасно відвідувати окуліста і при перших же симптомах звертатися до фахівців. Людину має насторожити помутніння в очах, темні плями в очах, різкі спалахи світла, біль в оці або пухлина на повіці. При цьому, всі перераховані симптоми необов'язково свідчать саме про злоякісну пухлину ока, а можуть говорити й про інші проблеми з очима", - пояснив лікар.

Раніше, лікарі LISOD розповіли, як діагностувати і лікувати множинну мієлому і як розпізнати рак підшлункової залози.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74