Які симптоми можуть свідчити про злоякісну пухлину ока - думка лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Злоякісна пухлина ока - це комплексне захворювання, яке може включати в себе різні види раку. Рак, який починається в оці, називається первинною злоякісною пухлиною ока, але іноді він може поширитися на око з іншої частини тіла. Це називається вже вторинною злоякісною пухлиною, повідомляє УНН з посиланням на Cancer Research UK.
За словами лікаря Лікарні ізраїльської онкології LISOD, злоякісну пухлину ока можна діагностувати тільки під час перевірки у окуліста, тому при перших же симптомах пацієнту слід звернутися до лікаря і не затягувати процес діагностики.
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“На жаль, цей тип раку діагностується тільки під час перевірки зору. Тому, слід своєчасно відвідувати окуліста і при перших же симптомах звертатися до фахівців. Людину має насторожити помутніння в очах, темні плями в очах, різкі спалахи світла, біль в оці або пухлина на повіці. При цьому, всі перераховані симптоми необов'язково свідчать саме про злоякісну пухлину ока, а можуть говорити й про інші проблеми з очима", - пояснив лікар.
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