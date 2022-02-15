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15 марта, 19:03 • 101919 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132448 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117658 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111661 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101634 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99549 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86634 просмотра

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Какие симптомы могут говорить о злокачественной опухоли глаза - мнение врача

Какие симптомы могут говорить о злокачественной опухоли глаза - мнение врача

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Злокачественная опухоль глаза – это комплексное заболевание, которое может включать в себя разные виды рака. Рак, который начинается в глазу, называется первичной злокачественной опухолью глаза, но иногда он может распространиться на глаз из другой части тела. Это называется уже вторичной злокачественной опухолью, сообщает УНН со ссылкой на Cancer Research UK.

По словам врача Больницы израильской онкологии LISOD, злокачественную опухоль глаза можно диагностировать только во время проверки у окулиста, поэтому при первых же симптомах пациенту следует обратиться к врачу и не затягивать процесс диагностики.

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Цитата

“К сожалению, этот тип рака диагностируется только во время проверки зрения. Поэтому, следует своевременно посещать окулиста и при первых же симптомах обращаться к специалистам. Человека должно насторожить помутнение в глазах, темные пятна в глазах, резкие вспышки света, боль в глазу или опухоль на веке. При этом, все перечисленные симптомы необязательно свидетельствуют именно о злокачественной опухоли глаза, а могут говорить и о других проблемах с глазами”, - объяснил врач.

Ранее, врачи LISOD рассказали, как диагностировать и лечить множественную миелому и как распознать рак поджелудочной железы.

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