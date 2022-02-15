Какие симптомы могут говорить о злокачественной опухоли глаза - мнение врача
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Злокачественная опухоль глаза – это комплексное заболевание, которое может включать в себя разные виды рака. Рак, который начинается в глазу, называется первичной злокачественной опухолью глаза, но иногда он может распространиться на глаз из другой части тела. Это называется уже вторичной злокачественной опухолью, сообщает УНН со ссылкой на Cancer Research UK.
По словам врача Больницы израильской онкологии LISOD, злокачественную опухоль глаза можно диагностировать только во время проверки у окулиста, поэтому при первых же симптомах пациенту следует обратиться к врачу и не затягивать процесс диагностики.
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“К сожалению, этот тип рака диагностируется только во время проверки зрения. Поэтому, следует своевременно посещать окулиста и при первых же симптомах обращаться к специалистам. Человека должно насторожить помутнение в глазах, темные пятна в глазах, резкие вспышки света, боль в глазу или опухоль на веке. При этом, все перечисленные симптомы необязательно свидетельствуют именно о злокачественной опухоли глаза, а могут говорить и о других проблемах с глазами”, - объяснил врач.
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