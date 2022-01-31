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Шахед-136

Рак підшлункової залози: як розпізнати і чому виникає

Рак підшлункової залози: як розпізнати і чому виникає

Київ • УНН

 • 54500 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Рак підшлункової залози - одне з найнебезпечніших онкологічних захворювань з несприятливим прогнозом, яке діагностується найчастіше на пізній стадії, коли можливості провести ефективне лікування обмежені. Про особливості захворювання читайте в матеріалі УНН.

Причини

До переліку основних факторів, що сприяють розвитку даного захворювання, відносяться: куріння (через нітрозамін, який міститься в тютюновому димі - ред.), порушення обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет 2 типу — ред.), неправильне харчування, спадковість, хронічні запальні захворювання печінки і підшлункової залози в анамнезі, доброякісні новоутворення підшлункової залози в анамнезі.

Цитата

“Рак підшлункової залози - дійсно багатофакторне захворювання, в розвитку якого складно виділити домінуючу причину. В даний час все більша роль у розвитку віддається попереднім доброякісним новоутворенням, хронічному запаленню і спадковому фактору", — розповів клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.

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Симптоми

Ранні симптоми раку підшлункової залози легко сплутати з харчовим отруєнням, що не дозволяє запідозрити наявність небезпечної пухлини. Пізні симптоми захворювання проявляються в міру прогресування пухлини.

"Злоякісні пухлини підшлункової залози залишаються одними з найскладніших в розрізі ранньої діагностики — на ранніх етапах вони безсимптомні і досі не розроблені програми ефективного скринінгу цих пухлин", — додав лікар.

Діагностика

При підозрі на рак підшлункової насамперед проводиться комп'ютерна томографія з подвійним контрастуванням, пояснив Максим Єрмаков.

"Точний діагноз встановлюється на підставі результату пункційної біопсії під контролем КТ або УЗД. Також пацієнтам можуть бути рекомендовані ПЕТ-КТ, трансабдомінальна ультрасонографія, ендоскопічна ретроградна панкреатикохолангіографія (ЕРКПХГ), ендоскопічний ультразвук з проведенням аспіраційної біопсії, діагностична лапароскопія", — вважає клінічний онколог.

Лікування

За словами лікаря, у 20% випадків можливе хірургічне втручання, яке дозволить видалити частину підшлункової залози, на якій відбулося утворення злоякісної пухлини. Якщо хірургічне втручання протипоказано, застосовується хімієтерапія. Вона зможе уповільнити і навіть зупинити поширення раку. Також в якості додаткового методу лікування може бути використана променева терапія.

"На жаль, хірургічне втручання можливе в обмежених випадках, в експертних центрах з великим обсягом пацієнтів. Основним методом лікування, все ж, залишається хімієтерапія, а для пацієнтів з наявністю патологічної мутації BRCA - можлива таргетна терапія", — резюмував клінічний онколог.

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