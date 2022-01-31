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Рак поджелудочной железы: как распознать и почему возникает

Рак поджелудочной железы: как распознать и почему возникает

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Рак поджелудочной железы – одно из самых опасных онкологических заболеваний с неблагоприятным прогнозом, которое диагностируется чаще всего на поздней стадии, когда возможности провести эффективное лечение ограничены. Об особенностях заболевания читайте в материале УНН.

Причины

В перечень основных факторов, способствующих развитию данного заболевания, относятся: курение (из-за нитрозамина, который содержится в табачном дыме — ред.), нарушение обмена веществ (ожирение, сахарный диабет 2 типа — ред.), неправильное питание, наследственность, хронические воспалительные заболевания печени и поджелудочной железы в анамнезе, доброкачественные новообразования поджелудочной железы в анамнезе.

Цитата

“Рак поджелудочной железы — действительно многофакторное заболевание, в развитии которого сложно выделить доминирующую причину. В настоящее время все большая роль в развитии отдается предшествующим доброкачественным новообразованиям, хроническому воспалению и наследственному фактору”, — рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.

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Симптомы

Ранние симптомы рака поджелудочной железы легко спутать с пищевым отравлением, что не позволяет заподозрить наличие опасной опухоли. Поздние симптомы заболевания проявляются по мере прогрессирования опухоли.

“Злокачественные опухоли поджелудочной железы остаются одними из сложнейших в разрезе ранней диагностики — на ранних этапах они бессимптомны и до сих пор не разработаны программы эффективного скрининга этих опухолей”, — добавил врач.

Диагностика

При подозрении на рак поджелудочной прежде всего проводится компьютерная томография с двойным контрастированием, объяснил Максим Ермаков.

“Точный диагноз устанавливается на основании результата пункционной биопсии под контролем КТ или УЗИ. Также пациентам могут быть рекомендованы ПЭТ-КТ, трансабдоминальная ультрасонография, эндоскопическая ретроградная панкреатикохолангиография (ЭРПХГ), эндоскопический ультразвук с проведением аспирационной биопсии, диагностическая лапароскопия”, — считает клинический онколог.

Лечение

По словам врача, в 20% случаев возможно хирургическое вмешательство, которое позволит удалить часть поджелудочной железы, на которой произошло образование злокачественной опухоли. Если хирургическое вмешательство противопоказано, применяется химиотерапия. Она сможет замедлить и даже остановить распространение рака. Также в качестве дополнительного метода лечения может быть использована лучевая терапия.

“К сожалению, хирургическое вмешательство возможно в ограниченных случаях, в экспертных центрах с большим объемом пациентов. Основным методом лечения, все же, остается химиотерапия, а для пациентов с наличием патологической мутации BRCA ½ - возможна таргетная терапия”, — резюмировал клинический онколог.

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