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15 марта, 19:03 • 105018 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139554 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114802 просмотра

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Рак легких грозит только курильщикам? Врач рассказал, кто в группе риска

Рак легких грозит только курильщикам? Врач рассказал, кто в группе риска

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Рак легких - одна из самых агрессивных форм рака. По данным Национального канцер-реестра Украины, среди мужчин из всех онкозаболеваний рак трахеи, бронхов и легких — на первом месте в структуре смертности - 22,1%. Среди женщин этот показатель ниже – 6,6%. Самая большая опасность рака легких заключается в том, что чаще всего на первых этапах он протекает бессимптомно, заявил клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков, пишет УНН.

Цитата:

“В среднем мужчины болеют раком легких в пять раз чаще, чем женщины. На первых порах эта болезнь не проявляет никаких симптомов, или же симптомы неярко выраженные. Одним из самых известных, на который действительно следует обратить внимание, является кашель, который ухудшается со временем. Отхаркивания с кровью, боль в груди, хрипы – это всё может свидетельствовать о раке легких, причем уже в продвинутой стадии", - подчеркнул врач.

Курение в несколько раз повышает риск развития рака легких. Но не только сигареты, сигары и трубки вызывают рак легких — пассивные курильщики также попадают в зону риска.

“Рак легких также провоцируют загрязненный воздух и окружающая среда, в частности – радон (газ без запаха и цвета, выделяющийся в результате распада урана в почве) и асбест (группа минералов, которые используют для производства огнеупорных, изоляционных и кислотоупорных материалов - ред.)”, - пояснил врач.

Врачи Больницы израильской онкологии LISOD в рамках совместного проекта с ИА УНН рассказали, может ли травма спровоцировать рак груди.

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