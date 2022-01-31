Рак легенів загрожує лише курцям? Лікар розповів, хто у групі ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Рак легенів – одна з найагресивніших форм раку. За даними Національного канцер-реєстру України, серед чоловіків з усіх онкозахворювань рак трахеї, бронхів та легенів — на першому місці у структурі смертності - 22,1%. Серед жінок цей показник нижчий – 6,6%. Найбільша небезпека раку легенів полягає в тому, що найчастіше на перших етапах він протікає безсимптомно, заявив клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков, пише УНН.
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“У середньому чоловіки хворіють на рак легенів у п’ять разів частіше, ніж жінки. Спочатку ця хвороба не виявляє жодних симптомів, або ж симптоми неяскраво виражені. Одним із найвідоміших, на який справді слід звернути увагу, є кашель, який погіршується з часом. Відхаркування з кров’ю, біль у грудях, хрипи — це все може свідчити про рак легенів, причому вже у просунутій стадії”, — наголосив лікар.
Куріння у кілька разів підвищує ризик розвитку раку легень. Але не лише сигарети, сигари та трубки викликають рак легенів — пасивні курці також потрапляють у зону ризику.
“Рак легенів також провокують забруднене повітря та навколишнє середовище, зокрема — радон (газ без запаху та кольору, що виділяється внаслідок розпаду урану в ґрунті) та азбест (група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних та кислототривких матеріалів — ред. )”, - пояснив лікар.
Лікарі Лікарні ізраїльської онкології LISOD у межах спільного проекту з ІА УНН розповіли, чи може травма грудей спровокувати рак.