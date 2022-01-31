Рак легенів загрожує лише курцям? Лікар розповів, хто у групі ризику

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 22083 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 93660 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 163517 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 159714 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 185430 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 183855 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 143650 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150880 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171848 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182383 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 422384 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 130490 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 108529 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 143101 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 79854 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 422384 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 285306 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 350380 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 464403 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 711133 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 79854 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 143101 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117234 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153078 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 176845 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Рак легенів загрожує лише курцям? Лікар розповів, хто у групі ризику

Рак легенів загрожує лише курцям? Лікар розповів, хто у групі ризику

Київ • УНН

 • 23688 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Рак легенів – одна з найагресивніших форм раку. За даними Національного канцер-реєстру України, серед чоловіків з усіх онкозахворювань рак трахеї, бронхів та легенів — на першому місці у структурі смертності - 22,1%. Серед жінок цей показник нижчий – 6,6%. Найбільша небезпека раку легенів полягає в тому, що найчастіше на перших етапах він протікає безсимптомно, заявив клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков, пише УНН.

Цитата:

“У середньому чоловіки хворіють на рак легенів у п’ять разів частіше, ніж жінки. Спочатку ця хвороба не виявляє жодних симптомів, або ж симптоми неяскраво виражені. Одним із найвідоміших, на який справді слід звернути увагу, є кашель, який погіршується з часом. Відхаркування з кров’ю, біль у грудях, хрипи — це все може свідчити про рак легенів, причому вже у просунутій стадії”, — наголосив лікар.

Куріння у кілька разів підвищує ризик розвитку раку легень. Але не лише сигарети, сигари та трубки викликають рак легенів — пасивні курці також потрапляють у зону ризику.

“Рак легенів також провокують забруднене повітря та навколишнє середовище, зокрема — радон (газ без запаху та кольору, що виділяється внаслідок розпаду урану в ґрунті) та азбест (група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних та кислототривких матеріалів — ред. )”, - пояснив лікар.

Лікарі Лікарні ізраїльської онкології LISOD у межах спільного проекту з ІА УНН розповіли, чи може травма грудей спровокувати рак. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99