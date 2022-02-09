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Онкогематолог розповіла, як діагностувати та лікувати множинну мієлому

Онкогематолог розповіла, як діагностувати та лікувати множинну мієлому

Київ • УНН

 • 69455 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Множинна мієлома - це системне захворювання крові, яке може вразити кістковий мозок, плоскі кістки скелета, нирки і навіть внутрішні органи. Про це під час онкологічного консиліуму провідних лікарів LISOD розповіла онкогематолог, завідуюча відділенням онкогематології Анжела Товстоган.

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“Для діагностики захворювання ми проводимо лабораторні тести, дослідження кісткового мозку, у вигляді трепан-біопсії кісткового мозку і обстеження кісток. В останньому випадку ми призначаємо як МРТ, так і ПЕТ - позитронно-емісійна терапія, іноді використовується низькодозове КТ - остеоскрінінг, тобто повне сканування кісток скелета без контрастування, з малими дозами опромінення. Після підтвердженого діагнозу для лікування може використовуватися променева терапія, хіміо-, таргетная терапія, біологічні препарати, причому порядок такого лікування буде визначатися тим, які є симптоми, є чи ні патологічні переломи кісток і тд. Іноді нам допомагають ортопеди-онкологи, нейрохірурги", - пояснив лікар.

Анжела Товстоган розповіла, що завдяки новітнім методам лікування та діагностики прогноз для пацієнтів з діагнозом множинна мієлома набагато покращився.

"Якщо раніше максимальна тривалість життя була не більше 5 років, то зараз це зовсім інші цифри. Використовуємо такі препарати, як дарзалекс - це прицільний препарат на клітини-мішені, які знаходяться на пухлинних клітинах. Молодому пацієнту в разі досягнення ремісії (повної або часткової, - ред.) буде показана аутологічна трансплантація стовбурових клітин периферичної крові для закріплення отриманого ефекту. І надалі підтримуюча терапія. Може також виявитися, що мієлома не підтвердиться, тому що біль в кістках - це може бути зовсім інше захворювання, наприклад, це може бути метастатичне ураження кісток скелета, і тоді потрібен буде онколог і подальше обстеження", - підсумувала лікар.

Раніше

Як розповіла клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Юлія Бутусова, раннє виявлення раку істотно підвищує шанси на успішне лікування.

Про важливість раннього виявлення раку заявляють і в ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я — ред.).

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