Онкогематолог рассказала, как диагностировать и лечить множественную миелому

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Специалисты рассказали, о чем может говорить потеря аппетита и быстрое насыщение во время еды

Цитата

“Для диагностики заболевания мы проводим лабораторные тесты, исследование костного мозга, в виде трепан-биопсии костного мозга и обследование костей. В последнем случае мы назначаем как МРТ, так и ПЭТ - позитронно – эмиссионная терапия, иногда используется низкодозовое КТ – остеоскрининг, то есть полное сканирование костей скелета без контрастирования, с малыми дозами облучения. После подтвержденного диагноза для лечения может использоваться лучевая терапия, химио -, таргетная терапия, биологические препараты, причем порядок такого лечения будет определяться тем, какие имеются симптомы, есть или нет патологических переломов костей и тд. Иногда нам помогают ортопеды-онкологи, нейрохирурги”, - объяснил врач.

Анжела Товстоган рассказала, что благодаря новейшим методам лечения и диагностики прогноз для пациентов с диагнозом множественная миелома гораздо улучшился.

“Если раньше максимальная продолжительность жизни была не более 5 лет, то сейчас это совершенно другие цифры. Используем такие препараты, как дарзалекс – это прицельный препарат на клетки-мишени, которые находятся на опухолевых клетках. Молодому пациенту в случае достижения ремиссии (полной или частичной, - ред.) будет показана аутологичная трансплантация стволовых клеток периферической крови для закрепления полученного эффекта. И в дальнейшем поддерживающая терапия. Может также оказаться, что миелома не подтвердится, потому что боль в костях – это может быть совершенно иное заболевание, например, это может быть метастатическое поражение костей скелета, и тогда нужен будет онколог и дальнейшее обследование”, - подытожила врач.

Ранее

Как рассказала клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Юлия Бутусова, раннее выявление рака существенно повышает шансы на успешное лечение.

О важности раннего выявления рака заявляют и в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — ред.).