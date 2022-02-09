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15 марта, 19:03 • 104391 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138134 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120361 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114092 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103074 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100548 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89237 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Онкогематолог рассказала, как диагностировать и лечить множественную миелому

Онкогематолог рассказала, как диагностировать и лечить множественную миелому

Киев • УНН

 • 69454 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Множественная миелома – это системное заболевание крови, которое может поразить костный мозг, плоские кости скелета, почки и даже внутренние органы. Об этом во время онкологического консилиума ведущих врачей LISOD рассказала онкогематолог, заведующая отделением онкогематологии Анжела Товстоган.

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Цитата

“Для диагностики заболевания мы проводим лабораторные тесты, исследование костного мозга, в виде трепан-биопсии костного мозга и обследование костей. В последнем случае мы назначаем как МРТ, так и ПЭТ - позитронно – эмиссионная терапия, иногда используется низкодозовое КТ – остеоскрининг, то есть полное сканирование костей скелета без контрастирования, с малыми дозами облучения. После подтвержденного диагноза для лечения может использоваться лучевая терапия, химио -, таргетная терапия, биологические препараты, причем порядок такого лечения будет определяться тем, какие имеются симптомы, есть или нет патологических переломов костей и тд. Иногда нам помогают ортопеды-онкологи, нейрохирурги”, - объяснил врач.

Анжела Товстоган рассказала, что благодаря новейшим методам лечения и диагностики прогноз для пациентов с диагнозом множественная миелома гораздо улучшился.

“Если раньше максимальная продолжительность жизни была не более 5 лет, то сейчас это совершенно другие цифры. Используем такие препараты, как дарзалекс – это прицельный препарат на клетки-мишени, которые находятся на опухолевых клетках. Молодому пациенту в случае достижения ремиссии (полной или частичной, - ред.) будет показана аутологичная трансплантация стволовых клеток периферической крови для закрепления полученного эффекта. И в дальнейшем поддерживающая терапия. Может также оказаться, что миелома не подтвердится, потому что боль в костях – это может быть совершенно иное заболевание, например, это может быть метастатическое поражение костей скелета, и тогда нужен будет онколог и дальнейшее обследование”, - подытожила врач.

Ранее

Как рассказала клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Юлия Бутусова, раннее выявление рака существенно повышает шансы на успешное лечение.

О важности раннего выявления рака заявляют и в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — ред.).

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