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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Фахівці розповіли, про що може говорити втрата апетиту та швидке насичення під час їжі

Фахівці розповіли, про що може говорити втрата апетиту та швидке насичення під час їжі

Київ • УНН

 • 54018 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Фахівці Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) заявили, що почуття швидкого насичення під час їжі та втрата апетиту може свідчити про можливий рак шлунка. Про це йдеться у матеріалі видання Express, повідомляє УНН.

Деталі

Фахівці також зазначили, що рак шлунка може провокувати печію, нудоту, розлад шлунка та біль у животі. Окрім цього, ознаками появи цього виду раку може бути ком у верхній частині шлунка, а також неприємні відчуття, коли людина намагається проковтнути їжу.

За словами клінічного онколога Лікарні ізраїльської онкології LISOD Юлії Бутусової, найголовнішим симптомом раку шлунка може бути неконтрольована надмірна втрата ваги, не пов’язана із зміною стилю життя та харчування.

Цитата:

“Інші характерні симптоми — біль у шлунку, часта неконтрольована нудота, яка не знімається медикаментами. Це головні симптоми, з появою яких слід звернутися до лікаря. Пам’ятайте, рання діагностика раку шлунка не лише рятує життя, а й дозволяє зберегти орган. А скринінги (профілактична гастроскопія за відсутності будь-яких симптомів — ред.) дозволяють здійснити профілактику розвитку хвороби”, — наголосила лікар.

Нагадаємо

Раніше фахівці Лікарні ізраїльської онкології LISOD пояснили, на що слід звернути увагу при виборі приватної клініки для лікування раку.

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