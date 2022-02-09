Специалисты рассказали, о чем может говорить потеря аппетита и быстрое насыщение во время еды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что чувство быстрого насыщения во время еды и потеря аппетита может свидетельствовать о возможном раке желудка. Об этом говорится в материале издания Express, сообщает УНН.
Детали
Специалисты также отметили, что рак желудка может провоцировать изжогу, тошноту, расстройство желудка и боль в животе. Кроме этого, признаками появления этого вида рака может быть ком в верхней части желудка, а также неприятные ощущения, когда человек пытается проглотить пищу.
По словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Юлии Бутусовой, самым главным симптомом рака желудка может быть неконтролируемая избыточная потеря веса, не связанная с изменением стиля жизни и питания.
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“Другие характерные симптомы – боль в желудке, частая неконтролируемая тошнота, которая не снимается медикаментами. Это главные симптомы, при появлении которых следует обратиться к врачу. Помните, ранняя диагностика рака желудка не только спасает жизни, но и позволяет сохранить орган. А скрининги (профилактическая гастроскопия при отсутствии каких-либо симптомов - ред.) позволяют осуществить профилактику развития болезни”, — подчеркнула врач.
Напомним
Ранее специалисты Больницы израильской онкологии LISOD объяснили, на что следует обратить внимание при выборе частной клиники для лечения рака.