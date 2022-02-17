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Забруднене повітря, куріння та алкоголь: фахівці розповіли, що провокує рак порожнини рота

Забруднене повітря, куріння та алкоголь: фахівці розповіли, що провокує рак порожнини рота

Київ • УНН

 • 34786 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Забруднене повітря може спровокувати рак порожнини рота. Про це заявили вчені університету Чжуншань, передає УНН з посиланням на Science Daily.

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Деталі

З метою визначити, чи забруднене повітря відіграє вирішальну роль у розвитку онкологічних захворювань ротової порожнини, дослідники провели аналіз національної бази даних з питань раку, страхування, здоров'я та якості повітря.

За підсумком вчені зробили висновок, що забруднене повітря сприяє розвитку такого небезпечного захворювання, як рак горла. Дослідники стверджують, що в забрудненому повітрі присутні частинки PM2.5, або різноманітні аерозолі. Саме вони і провокують розвиток онкологічного захворювання.

На думку клінічного онколога лікарні ізраїльської онкології LISOD Максима Єрмакова, рак ротової порожнини провокує куріння, алкоголь та недотримання гігієни.

Цитата

“Проблема профілактики онкологічних захворювань в тому, що для переважної більшості нозологій немає якоїсь однієї причини, усунувши яку можна не боятися захворіти. І рак ротової порожнини - не виняток. Однак є серія факторів, про які достовірно відомо, що вони підвищують ймовірність виникнення захворювання. З раком ротової порожнини асоціюють, в першу чергу, куріння (чим більше стаж куріння, тим вище ризик захворіти на рак язика), жування тютюну, зловживання алкоголем, недотримання гігієни ротової порожнини, частий травматизм слизової зубами або протезами", — пояснив лікар.

Максим Єрмаков підкреслив, що кращий метод профілактики раку порожнини рота — це періодичний огляд свого рота і глотки.

“Ранки, виразки, зміна кольору, пухлини і тому подібне - привід звернутися до лікаря. Пам'ятайте: чим раніше діагностовано захворювання, тим вищий шанс успішного лікування", - резюмував клінічний онколог.

Раніше, лікарі LISOD розповіли про симптоми, які можуть свідчити про злоякісні пухлини очей і пояснили, чи можливо вилікувати рак 4ї стадії.

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