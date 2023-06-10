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Запрет продажи сигарет в Duty Free на время военного положения: в Раде поддержали решение

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Верховная Рада Украины в первом чтении единогласно проголосовала за проект закона №9315, которым предусмотрен запрет продажи табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free), пишет УНН, со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка, передает УНН

Запрет продажи сигарет в Duty Free на время военного положения: в Раде поддержали решение

Цитата

"Рада поддержала мой с коллегами законопроект о запрете продажи сигарет в дьюти-фри №9315 в первом чтении. Спасибо коллегам за поддержку и приятно удивлен, что никто его не блокировал при рассмотрении. Единогласная поддержка", - написал нардеп.

Он сообщил, что за основу норматива проголосовало 237 депутатов. По мнению Железняка, реализация этого решения принесет бюджету Украины "пару миллиардов" гривен. 

Дополнение

Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно противодействия незаконному обороту табачных изделий предусматривает запрет на время военного положения продажи табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free).

В пояснительной записке к нормативу отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать разрушению схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.

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