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Заборона продажу цигарок в Duty Free на час воєнного стану: у Раді підтримали рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Верховна Рада України в першому читанні одноголосно проголосувала за проєкт закону №9315, яким передбачена заборона продажу тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі (Duty Free), пише УНН, з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка, передає УНН

Заборона продажу цигарок в Duty Free на час воєнного стану: у Раді підтримали рішення

Цитата

"Рада підтримала мій з колегами законопроект про заборону продажу цигарок у дюті-фрі №9315 в першому читанні. Дякую колегам за підтримку і приємно здивований, що ніхто його не блокував при розгляді. Одноголосна підтримка", - написав нардеп.

Він повідомив, що за основу нормативу проголосувало 237 депутатів. На думку Железняка, реалізація цього рішення принесе бюджету України "пару мільярдів" гривень. 

Доповнення

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів передбачає заборону на час воєнного стану продажу тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі (Duty Free).

В пояснювальній записці до нормативу зазначається, що прийняття законопроекту сприятиме руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

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