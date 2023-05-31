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В Україні оновлюють маркування пачок з цигарками: у МОЗ пояснили причини

Київ • УНН

 • 1225461 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У МОЗ розповіли про деталі та причини нового маркування пачок з цигарками, пише УНН.

Деталі

Йдеться про розміщення графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках з сигаретами. Як зазначається, такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням. В Україні маркування запровадили у 2012 році. Зараз Міністерство охорони здоровʼя завершує процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, відповідно до якої оновлюється маркування пачок.

"40% опитаних українців стали більше вживати тютюн або нікотин з початку повномасштабного вторгнення. Це результати опитування щодо вживання тютюну за квітень 2023, яке провели ВООЗ у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та Київським міжнародним інститутом соціології.

Найбільше опитаних споживають сигарети промислового виробництва – 83,3%, тому маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, має на меті посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння. Наразі ми очікуємо реєстрації графічних наборів у Міністерстві юстиції", – заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ наголосили, що важливою складовою боротьби зі вживанням тютюну є інформування людей про шкоду куріння.

"Попри те що з 2012 року більшість форм реклами тютюнових виробів заборонена в Україні – нерегульованою залишалась норма щодо демонстрації виробів у точках продажу. Це створювало ризики того, що діти й підлітки можуть активніше долучатися до куріння під впливом реклами. Крім того, не було врегульовано рекламу вейпів та електронних сигарет. За даними квітневого опитування, електронні сигарети або інші пристрої для вейпінгу вживають 3,3% респондентів, тютюнові вироби для електричного нагрівання – 3,0%", - додали там.

Нагадаємо

Національний координатор програм з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Андрій Скіпальський повідомив, що в Україні не спостерігається якогось зростання вживання тютюнових та нікотинових виробів. Споживання будь-яких тютюнових та нікотинових виробів наразі становить 27,4%.

Українські Національні Новини

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