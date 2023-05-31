В Украине обновляют маркировку пачек с сигаретами: в Минздраве объяснили причины

Детали

Речь идет о размещении графических и текстовых изображений медицинских предупреждений на упаковках с сигаретами. Как отмечается, такие предупреждения действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с табакокурением. В Украине маркировку ввели в 2012 году. Сейчас Министерство здравоохранения завершает процесс имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, согласно которой обновляется маркировка пачек.

"40% опрошенных украинцев стали больше употреблять табак или никотин с начала полномасштабного вторжения. Это результаты опроса по употреблению табака за апрель 2023, которое провели ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Киевским международным институтом социологии.

Больше всего опрошенных потребляют сигареты промышленного производства – 83,3%, поэтому маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений, которые показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия, имеет целью усилить эффект антитабачных ограничений и побудить курильщиков к отказу от курения. Сейчас мы ожидаем регистрации графических наборов в Министерстве юстиции", – заявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве отметили, что важной составляющей борьбы с употреблением табака является информирование людей о вреде курения.

"Несмотря на то что с 2012 года большинство форм рекламы табачных изделий запрещено в Украине – нерегулируемой оставалась норма о демонстрации изделий в точках продаж. Это создавало риски того, что дети и подростки могут активнее приобщаться к курению под влиянием рекламы. Кроме того, не была урегулирована реклама вейпов и электронных сигарет. По данным апрельского опроса, электронные сигареты или другие устройства для вейпинга употребляют 3,3% респондентов, табачные изделия для электрического нагрева – 3,0%", - добавили там.

Напомним

Национальный координатор программ по неинфекционным заболеваниям Бюро ВОЗ в Украине Андрей Скипальский сообщил, что в Украине не наблюдается какого-то роста употребления табачных и никотиновых изделий. Потребление любых табачных и никотиновых изделий сейчас составляет 27,4%.