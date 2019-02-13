Заборгованість перед "Нафтогазом" у рамках ПСО склалось 74,4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Задолженность контрагентов, получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 74,4 млрд грн (увеличение на 22,1 млрд грн, или + 42,2% за неделю). Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
За неделю производители тепла увеличили долг на 9215 млн грн (31,9%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 986 млн грн (32%), региональные газозбутови предприятия - на 11889 млн грн (58,4%).
13 февраля 2019, Киев - По состоянию на 12 февраля 2019 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 42,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 10 201 млн грн (31,9%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 32,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 11 889 млн грн (58,4%).
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Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 1 млн грн и составляет около 2,9 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 2161 млн грн (96,1%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 4,4 млрд грн.
Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в январе 2019 года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца .
Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что попытки газзбутив взыскать старую задолженность незаконные .