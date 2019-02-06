За 2018 рік заборгованість із зарплати зросла на 11,7%

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 1 січня 2019 року заборгованість із заробітної плати в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики України.