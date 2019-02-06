За 2018 рік заборгованість із зарплати зросла на 11,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 1 січня 2019 року заборгованість із заробітної плати в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики України.
Найбільшу суму працівникам винні роботодавці Луганської області (505,9 млн грн), на другому та третьому місцях – Донецька (467,3 млн грн) та Сумська (275,3 млн грн) області.
Найменший борг із зарплати станом на 1 січня 2019 року у Чернівецькій (139 тис. грн), Закарпатській (3,16 млн грн) та Житомирській (6,3 млн грн) областях.
Станом на 1 січня 2018 року заборгованість із заробітної плати в Україні становила 2368,4 млн грн, що на 32,2% більше, ніж на 1 січня 2017 року.
Нагадаємо, середній показник реальної зарплати в Україні у грудні 2018 року відповідно до грудня 2017 року збільшився на 9,7% - до 10573 грн.