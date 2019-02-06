За 2018 год задолженность по зарплате выросла на 11,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 1 января 2019 задолженность по заработной плате в Украине составила 2645,1 млн грн, это на 11,7% больше, чем год назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Наибольшую сумму работникам должны работодатели Луганской области (505,9 млн грн), на втором и третьем местах - Донецк (467,3 млн грн) и Сумская (275,3 млн грн) области.
Наименьший долг по зарплате по состоянию на 1 января 2019 в Черновицкой (139 тыс. грн), Закарпатской (3,16 млн грн) и Житомирской (6,3 млн грн) областях.
По состоянию на 1 января 2018 задолженность по заработной плате в Украине составила 2368,4 млн грн, что на 32,2% больше, чем на 1 января 2017 года.
Напомним, средний показатель реальной зарплаты в Украине в декабре 2018 в соответствии с декабря 2017 увеличился на 9,7% - до 10573 грн.