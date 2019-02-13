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Заборгованість перед "Нафтогазом" у рамках ПСО склала 74,4 млрд грн

Заборгованість перед "Нафтогазом" у рамках ПСО склала 74,4 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 74,4 млрд грн (збільшення на 22,1 млрд грн, або +42,2% за тиждень). Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

За тиждень виробники тепла збільшили борг на 9 215 млн грн (31,9%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 986 млн грн (32%), регіональні газозбутові підприємства – на 11 889 млн грн (58,4%).

13 лютого 2019 р., Київ — Станом на 12 лютого 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 42,2 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 10 201 млн грн (31,9%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 32,2 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 11 889 млн грн (58,4%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 2018 рік заборгованість із зарплати зросла на 11,7%

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась на 1 млн грн та складає близько 2,9 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 2 161 млн грн (96,1%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" складає близько 4,4 млрд грн.

Зростання заборгованості ТКЕ, ТЕЦ та газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у січні 2019 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили, що спроби газзбутів стягнути стару заборгованість незаконні

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