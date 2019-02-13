Заборгованість перед "Нафтогазом" у рамках ПСО склала 74,4 млрд грн

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 74,4 млрд грн (збільшення на 22,1 млрд грн, або +42,2% за тиждень). Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.