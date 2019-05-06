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Задолженность по зарплате в частном секторе достигает более 2 миллиардов гривен

Задолженность по зарплате в частном секторе достигает более 2 миллиардов гривен

Киев  •  УНН

 • 10482 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Общая задолженность по выплате заработной платы на предприятиях государственной формы собственности составляет около 5 млн гривен, а вот долги по выплате в частном секторе достигают более 2 миллиардов гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

"Сегодня это (задолженность по зарплате на предприятиях бюджетной сферы - ред.) около 5 млн гривен, в нескольких областях, в Черкасской и Закарпатской, в области образования и медицины. В прошлом году остро стоял вопрос выплат в медицинской сфере в Ивано-Франковской области в горных районах. Там доходило до забастовок, пикетов и перекрытия дорог. Мы пытаемся повлиять на ситуацию общаясь с руководством предприятий, где возникает эта задолженность. Но в бюджетной сфере, понятно, что больше чем прийти поговорить (с руководством - ред.), провести инспекционную беседу и, возможно, еще привлечь к ответственности руководителя, мы повлиять не можем, поскольку финансирование идет из государственного бюджета", - рассказал Чернега.

В то же время он отметил, что процесс погашения долгов на предприятиях государственной сферы динамичен: "Долги гасятся, то есть, где-то они возникают, а в некоторых предприятиях они гасятся и слава Богу. Мы можем решать этот вопрос обращениями в Комиссию по вопросам погашения задолженности по заработной плате ( комиссия при Министерстве социальной политики), мы ведем этот мониторинг и стараемся таким образом повлиять на ситуацию путем использования различных способов, в основном используя привентивные меры".

По словам главы Гоструда на сегодня в Украине уже более 2 миллиардов задолженности по выплате заработной платы в частном секторе, из них 700 000 000 - это задолженность, которая тянется на протяжении 10 - 15 лет предприятиями должниками-банкротами.

"Сейчас, к сожалению, рост долгов продолжается на частных предприятиях из-за отсутствия определенного рода заказов, отсутствие оборотных средств. Есть неприятные случаи, когда владелец или директор предприятия решает для себя эти вопросы: средства поставить на счет, орудовать ими, наращивать проценты, а людям долги не платить. Тогда мы очень жестоко принимаем меры, результаты проверок предоставляем в правоохранительные органы и те открывают на них уголовные дела. Были случаи, когда именно за долги (по заработной плате - ред.) садили за решетку", - рассказал он.

Чтобы избежать таких радикальных мер, как заключение из-за задолженности по выплате зарплаты, в Гоструда применяют превентивные меры: разъяснение, проведение круглых столов и информирования бизнеса, в том числе и частного, о том, что такая задолженность может нести за собой определенную ответственность, а нарушение выплаты заработной платы влечет за собой штраф 10 минимальных заработных плат - это больше 40 000 гривен за одного работника.

Как сообщал УНН, Государственная служба Украины по вопросам труда будет следить за тем, нет ли нарушений на предприятиях при выплате минимальной заработной платы в размере 3,2 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на середину февраля 2019 554 предприятия-должники погасили задолженность по зарплате на сумму почти 641 млн грн перед 104 249 работниками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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