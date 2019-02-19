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Держпраці: підприємства погасили 640 млн грн зарплатних боргів

Держпраці: підприємства погасили 640 млн грн зарплатних боргів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На сьогодні 554 підприємства-боржники погасили заборгованість по зарплаті на суму майже 641 млн грн перед 104 249 працівниками. Про це повідомив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час публічного звіту за підсумками 2018 року, передає УНН.

“На вимогу державних інспекторів праці станом на сьогодні підприємствами погашено 640,669 млн грн. Таким чином 554 підприємств-боржників розрахувались з 104 249 працівниками”, - зазначив Чернега.

Водночас він додав, що у відсотковою відношенні основними боржниками по заробітної платі є: 55% економічно активних підприємств, 30% підприємств-банкрутів та 15 % економічно неактивних підприємств.

Раніше УНН повідомляв, що названо галузі з найбільшою кількістю неофіційно влаштованих працівників.

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