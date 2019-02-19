Держпраці: підприємства погасили 640 млн грн зарплатних боргів

КИЇВ. 19 лютого. УНН. На сьогодні 554 підприємства-боржники погасили заборгованість по зарплаті на суму майже 641 млн грн перед 104 249 працівниками. Про це повідомив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час публічного звіту за підсумками 2018 року, передає УНН.