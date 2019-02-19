Гоструда: предприятия погасили 640 млн грн долгов по зарплате

"По требованию государственных инспекторов труда по состоянию на сегодня предприятиями погашено 640,669 млн грн. Таким образом 554 предприятий-должников рассчитались с 104 249 работниками", - отметил Чернега.

При этом он добавил, что в процентном отношении основными должниками по заработной плате являются: 55% экономически активных предприятий, 30% предприятий-банкротов и 15% экономически неактивных предприятий.

Ранее УНН сообщал, что названы области с наибольшим количеством неофициально устроенных работников.