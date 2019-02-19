Гоструда: предприятия погасили 640 млн грн долгов по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На сегодня 554 предприятия-должники погасили задолженность по зарплате на сумму почти 641 млн грн перед 104 249 работниками. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега во время публичного отчета по итогам 2018 года, передает УНН.
"По требованию государственных инспекторов труда по состоянию на сегодня предприятиями погашено 640,669 млн грн. Таким образом 554 предприятий-должников рассчитались с 104 249 работниками", - отметил Чернега.
При этом он добавил, что в процентном отношении основными должниками по заработной плате являются: 55% экономически активных предприятий, 30% предприятий-банкротов и 15% экономически неактивных предприятий.
Ранее УНН сообщал, что названы области с наибольшим количеством неофициально устроенных работников.